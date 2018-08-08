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Рэпер насмерть сбил пешехода в Петербурге
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    Рэпер насмерть сбил пешехода в Петербурге

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    Рэпер насмерть сбил пешехода в Петербурге

    Санкт-Петербург, 8 августа. Рэп-исполнитель Артем Бриус, известный под псевдонимом Brius, который был за рулем Porsche, насмерть сбил пешехода в Петербурге.

    По информации регионального УГИБДД, дорожное происшествие случилось после полуночи в среду, 8 августа. Иномарка, за рулем которой был рэпер, наехала на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что на место происшествия оперативно приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Как сообщает «Утро.ру», мужчина 1973 года рождения скончался от полученных при наезде травм до приезда медиков.

    Автор: Дарья Смолина
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