Рэпер насмерть сбил пешехода в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. Рэп-исполнитель Артем Бриус, известный под псевдонимом Brius, который был за рулем Porsche, насмерть сбил пешехода в Петербурге.

По информации регионального УГИБДД, дорожное происшествие случилось после полуночи в среду, 8 августа. Иномарка, за рулем которой был рэпер, наехала на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что на место происшествия оперативно приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Как сообщает «Утро.ру», мужчина 1973 года рождения скончался от полученных при наезде травм до приезда медиков.