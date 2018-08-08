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Китайского туриста ранили ножом и ограбили в Петербурге
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    Китайского туриста ранили ножом и ограбили в Петербурге

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    Китайского туриста ранили ножом и ограбили в Петербурге

    Санкт-Петербург, 8 августа. Неизвестные напали с ножом на 33-летнего туриста из Китая, ограбили и скрылись с места преступления. Инцидент произошел накануне, 7 августа, вечером возле дома №108 на по набережной Обводного канала.

    Двое незнакомцев набросили на туриста, один из преступников пырнул мужчину ножом сзади, а второй выхватил портфель. Преступники мгновенно скрылись с места преступления.

    Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу с ножевыми ранениями в область поясницы справа и слева. По факту нападение возбуждено уголовное дело, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения.

    Автор: Софья Куликова
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