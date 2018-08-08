Китайского туриста ранили ножом и ограбили в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. Неизвестные напали с ножом на 33-летнего туриста из Китая, ограбили и скрылись с места преступления. Инцидент произошел накануне, 7 августа, вечером возле дома №108 на по набережной Обводного канала.

Двое незнакомцев набросили на туриста, один из преступников пырнул мужчину ножом сзади, а второй выхватил портфель. Преступники мгновенно скрылись с места преступления.

Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу с ножевыми ранениями в область поясницы справа и слева. По факту нападение возбуждено уголовное дело, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения.