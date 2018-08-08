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Всероссийский фестиваль энергосбережения пройдет в Ленобласти
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    Всероссийский фестиваль энергосбережения пройдет в Ленобласти

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    Всероссийский фестиваль энергосбережения пройдет в Ленобласти

    Кириши, 8 августа. Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» состоится в Киришах 8 сентября. Локация выбрана неслучайно, город занял первое место в рейтинге самых энергоэффективных районов Ленобласти. На главной площади Киришей пройдет выставочная экспозиция энергокомпаний, а лучшие технические лаборатории страны представят свои разработки.

    Гости фестиваля смогут посетить шоу «Занимательная Физика» и «Занимательная Химия», принять участие в мастер-классе по робототехнике и турах по виртуальной реальности. Участие в викторинах, акциях, спортивных мероприятиях и квестах смогут принять как взрослые, так и дети.

    Кроме того, в рамках фестиваля состоится лекция «РазДельный сбор мусора», где горожанам расскажут о преимуществах раздельного сбора отходов.

    Автор: Софья Куликова
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