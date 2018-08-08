Матч «Зенита» против минского «Динамо» покажут на экране стадиона «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург, 8 августа. Трансляция матча между «Зенитом» и минским «Динамо» пройдет на большом экране стадиона «Санкт-Петербург». Клуб организуют для своих болельщиков трансляцию домашнего матча третьего раунда Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Петровский» при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Зенит».

Союз европейских футбольных ассоциаций наказал «Зенит» матчем без зрителей за неподобающее поведение болельщиков. Болельщики во время игры против немецкого «Лейпцига» бросали мусор на поле и скандировали расистские кричалки.

Матч «Зенит» — «Динамо» покажут 16 августа в 19.45. Встречу будет комментировать Владимир Стогниенко. Вход на стадион бесплатный.