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Матч «Зенита» против минского «Динамо» покажут на экране стадиона «Санкт-Петербург»
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    Матч «Зенита» против минского «Динамо» покажут на экране стадиона «Санкт-Петербург»

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    Матч «Зенита» против минского «Динамо» покажут на экране стадиона «Санкт-Петербург»

    Санкт-Петербург, 8 августа. Трансляция матча между «Зенитом» и минским «Динамо» пройдет на большом экране стадиона «Санкт-Петербург». Клуб организуют для своих болельщиков трансляцию домашнего матча третьего раунда Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Петровский» при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Зенит».

    Союз европейских футбольных ассоциаций наказал «Зенит» матчем без зрителей за неподобающее поведение болельщиков. Болельщики во время игры против немецкого «Лейпцига» бросали мусор на поле и скандировали расистские кричалки.

    Матч «Зенит» — «Динамо» покажут 16 августа в 19.45. Встречу будет комментировать Владимир Стогниенко. Вход на стадион бесплатный.

    Автор: Софья Куликова
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