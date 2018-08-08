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В Петербурге рядом с дамбой поселились цапли
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    В Петербурге рядом с дамбой поселились цапли

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    В Петербурге рядом с дамбой поселились цапли

    Санкт-Петербург, 8 августа. Цапли облюбовали петербургскую дамбу, возле комплекса защитных сооружений были замечены около десяти птиц. Орнитологи отмечают, что появление цапель в Кронштадте – явление неординарное.

    По мнению специалистов, такой выбор жилья связан с благоприятными условиями вблизи КЗС и богатым растительностью мелководьем. Птицы появляются на мелководье у дамбы Д-6. При этом птиц не пугает проходящий транспорт, однако завидя людей, цапли взмывают в небо.

    Кроме цапель у КЗС замечали лебедей и качек. Последние даже покидали насиженные места вместе с потомством. Видимо, птиц привлекает близость воды и обилие корма.

    Автор: Софья Куликова
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