Меню
Общество
Фасады четырех исторических зданий в Петергофе отремонтируют
Общество
«Для России нет нерешаемых задач»: Аксенов рассказал, как в Крыму будут искать воду
Следующая новость
Загрузка...

    Фасады четырех исторических зданий в Петергофе отремонтируют

    143

    Фасады четырех исторических зданий в Петергофе отремонтируют    

    Санкт-Петербург, 8 августа. Реставраторы обновят фасады четырех исторических домов в Петергофе. Многоквартирные жилые дома признаны объектами культурного наследия.

    Три дома в исторической части входят в состав комплекса казарм лейб-гвардии Драгунского полка. Работы проведут в доме 3 корпус 2, доме 5 корпус 2 и корпус 3 на Суворовской улице. Кроме того, будет восстановлен исторический облик дома №7 на Самсониевской улице. Здание построено в 1840 году, ранее здесь располагалось отделение полиции и пожарная часть.

    Средства на реставрацию выделены в рамках программы капитального ремонта в многоквартирных домах в Петербурге.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.