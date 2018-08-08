Фасады четырех исторических зданий в Петергофе отремонтируют    

Санкт-Петербург, 8 августа. Реставраторы обновят фасады четырех исторических домов в Петергофе. Многоквартирные жилые дома признаны объектами культурного наследия.

Три дома в исторической части входят в состав комплекса казарм лейб-гвардии Драгунского полка. Работы проведут в доме 3 корпус 2, доме 5 корпус 2 и корпус 3 на Суворовской улице. Кроме того, будет восстановлен исторический облик дома №7 на Самсониевской улице. Здание построено в 1840 году, ранее здесь располагалось отделение полиции и пожарная часть.

Средства на реставрацию выделены в рамках программы капитального ремонта в многоквартирных домах в Петербурге.