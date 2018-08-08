Самый красивый сад выберут в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. В Петербург стартовал конкурс «Парад садов», в ходе которого выберут самый красивый сад в городе. В этом году в конкурсе появилась новая номинация, в рамках которой оценят доступность садов для всех категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

В новой номинации «Сад для всех» за звание лучшего сада поборются парки и скверы с условиями для маломобильных людей. Главный критерий отбора – обустройство сада для маломобильных людей, адаптированность дорожек под коляски, отсутствие барьеров на площадках, а также наличие оборудования для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в номинации «Сад цветов» поборются цветущие сады, а в номинации «Исторический сад» будут представлены старинные площадки. Также в категории «Сад плюс» выберут сад, который преобразился больше всех после ремонта. Итоги конкурса будут подведены в сентябре.