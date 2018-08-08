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    Летевшая из Крыма в Петербург женщина родила на борту самолета

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    Летевшая из Крыма в Петербург женщина родила на борту самолета

    Санкт-Петербург, 8 августа. Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», летевший из Симферополя в Санкт-Петербург, экстренно сел в Ростове-на-Дону. У пассажирки начались преждевременные роды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.

    По данным авиакомпании, пассажирка рейса авиакомпании «Россия» SU6888 Симферополь — Санкт-Петербург пожаловалась на плохое самочувствие. Оказалось, что причиной тому стали преждевременные роды. Среди пассажиров оказались врачи, которые помогли принять роды. Роды прошли успешно, родился мальчик.

    Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Пассажирку с ребенком отправили в больницу. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.

    Самолет дозаправили, и рейс продолжил полет.

    Автор: Софья Куликова
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