Маршруты троллейбусов на Невском проспекте изменятся из-за дорожных работ

Санкт-Петербург, 8 августа. Троллейбусы будут следовать по измененному маршруту с 10 по 13 августа из-за проведения ремонтных работ на участке Невского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Участок Невского проспекта от проспекта Бакунина до Перекупного переулка будет закрыт для проезда транспорта с 23.00 10 августа до 05.00 13 августа. В связи с этим троллейбусы №1, №10 и №22 изменят маршрут движения. Транспорт будет пущен в объезд данного участка.

Ранее стало известно, что движение по Большому Обуховскому мосту ограничат до октября. Проезд будет осуществляться по двум полосам с ограниченной скоростью.