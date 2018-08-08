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Маршруты троллейбусов на Невском проспекте изменятся из-за дорожных работ
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    Маршруты троллейбусов на Невском проспекте изменятся из-за дорожных работ

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    Маршруты троллейбусов на Невском проспекте изменятся из-за дорожных работ

    Санкт-Петербург, 8 августа. Троллейбусы будут следовать по измененному маршруту с 10 по 13 августа из-за проведения ремонтных работ на участке Невского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

    Участок Невского проспекта от проспекта Бакунина до Перекупного переулка будет закрыт для проезда транспорта с 23.00 10 августа до 05.00 13 августа. В связи с этим троллейбусы №1, №10 и №22 изменят маршрут движения. Транспорт будет пущен в объезд данного участка.

    Ранее стало известно, что движение по Большому Обуховскому мосту ограничат до октября. Проезд будет осуществляться по двум полосам с ограниченной скоростью.

    Автор: Софья Куликова
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