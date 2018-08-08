Полиция Петербурга раскрыла дело об уничтожении исторического объекта

Санкт-Петербург, 8 августа. Полиция Адмиралтейского района задержала вандала, который уничтожил последний исторический водонапорный бак на территории завода «Красный треугольник».

В мае 2018 года двое неизвестных мужчин распилили металлический бак и скинули его по частям. Видеоматериалы преступления предоставили сотрудники Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Сообщение поступило в полицию 18 мая.

Один из злоумышленников задержан, им оказался 28-летний мужчина из Луганской области. На данный момент преступник получил подписку о невыезде. Поиски второго нарушителя продолжаются.

Напомним, завод «Красный треугольник» на набережной Обводного канала является объектом культурного наследия. Промышленное предприятие построено в 1860 году и является одним из старейших в Петербурге.