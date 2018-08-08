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Конь в костюме единорога разгуливает по улицам Павловска
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    Конь в костюме единорога разгуливает по улицам Павловска

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    Конь в костюме единорога разгуливает по улицам Павловска

    Павловск, 8 августа. Жителям Павловска повезло увидеть сказочное существо прямо во дворе дома. Белоснежный конь в костюме единорога разгуливал по улицам Павловска. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

    Как отмечают очевидцы, конь оказался очень боязливым и сторонится людей. Поймать костюмированного красавца так и не удалось. Местные жители пытаются отыскать хозяина грустного коня, который сильно напуган.

    Пользователи в социальных сетях шутят, что принц потерял своего белоснежного скакуна.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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