Конь в костюме единорога разгуливает по улицам Павловска

Павловск, 8 августа. Жителям Павловска повезло увидеть сказочное существо прямо во дворе дома. Белоснежный конь в костюме единорога разгуливал по улицам Павловска. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как отмечают очевидцы, конь оказался очень боязливым и сторонится людей. Поймать костюмированного красавца так и не удалось. Местные жители пытаются отыскать хозяина грустного коня, который сильно напуган.

Пользователи в социальных сетях шутят, что принц потерял своего белоснежного скакуна.