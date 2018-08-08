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Общество
Движение по Большому Обуховскому мосту в Петербурге ограничат до октября
Общество
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    Движение по Большому Обуховскому мосту в Петербурге ограничат до октября

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    Движение по Большому Обуховскому мосту в Петербурге ограничат до октября

    Санкт-Петербург, 8 августа. Движение транспорта по Большому Обуховскому мосту ограничат до октября. Проезд будет осуществляться по двум полосам с ограниченной скоростью. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

    В период с 11 августа по 4 сентября будут полностью перекрыты первая и вторая полосы, а также полоса безопасности. С 5 сентября и до 1 октября на ремонт закроют третью и четвертую полосы. Движение по открытым полосам будет разрешено со скоростью не более 50 км/ч.

    В ходе ремонтных работ заменят деформационный шов. Работы будут вестись круглосуточно. Для безопасности автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки и световое оповещение.

    Автор: Софья Куликова
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