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Сервис оплаты парковки в Петербурге через SMS временно вышел из строя
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    Сервис оплаты парковки в Петербурге через SMS временно вышел из строя

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    Сервис оплаты парковки в Петербурге через SMS временно вышел из строя

    Санкт-Петербург, 8 августа. Услуга оплаты парковки через SMS-сообщение перестала работать накануне, 7 августа. Сервис оплаты недоступен из-за технического сбоя системы.

    СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» сообщил о временных сбоях в работе сервиса оплаты. Водители Петербурга некоторое время не смогут оплачивать парковку в центре города и пополнять счет при помощи SMS. Причины сбоя в центре управления парковками Петербурга не уточнили.

    Оплатить парковку можно через паркоматы или мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга». Кроме того, ознакомиться с тарифами и оплатить счет можно на сайте «Парковки Санкт-Петербурга».

    Автор: Софья Куликова
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