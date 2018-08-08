Рабочие перекрыли барельеф с ангелом водосточной трубой в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. Сегодня рано утром рабочие, которые накануне просверлили скульптуру ангела, устанавливая водосток на фасаде дома на Ропшинской улице в Петербурге, исправили свою ошибку. Однако, похоже, совершили еще несколько других.

Дыра в барельефе аккуратно заделана, но теперь сама водосточная труба полностью закрывает фигуру ангела. Неравнодушные петербуржцы говорят, что трубу можно было спокойно перенести вправо либо влево, тем самым открыв барельеф. Кроме этой ошибки, вызывает недоумение тот факт, что при монтаже пришлось разрушить часть фасадного карниза.

Федеральное агентство новостей напоминает, что это уже не первое сомнительное решение рабочих при благоустройстве того же дома. Еще один ангел, барельеф с которым установлен на выходящем на Большой проспект Петроградской стороны фасаде, пострадал не так давно. Ему тоже поначалу просверлили голову, однако, поняв свою ошибку, строители срезали арматуру. Впрочем, ее кусок отчетливо виден до сих пор.