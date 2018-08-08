Пьяный мужчина устроил погром у Вечного огня на Марсовом поле

Санкт-Петербург, 8 августа. Накануне, 7 августа, мужчина в состоянии алкогольного опьянения осквернил Вечный огонь на Марсовом поле. Дебошир рвал цветы и венки и бросал их в огонь. Очевидцы сперва пытались усмирить вандала собственными силами, но затем пожаловались в полицию на неадекватного мужчину.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Хулигана доставили в отдел полиции. По факту содеянного завели административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Рассматривается необходимость возбуждения уголовного дела.