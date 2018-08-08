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Пьяный мужчина устроил погром у Вечного огня на Марсовом поле
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    Пьяный мужчина устроил погром у Вечного огня на Марсовом поле

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    Пьяный мужчина устроил погром у Вечного огня на Марсовом поле

    Санкт-Петербург, 8 августа. Накануне, 7 августа, мужчина в состоянии алкогольного опьянения осквернил Вечный огонь на Марсовом поле. Дебошир рвал цветы и венки и бросал их в огонь. Очевидцы сперва пытались усмирить вандала собственными силами, но затем пожаловались в полицию на неадекватного мужчину.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Хулигана доставили в отдел полиции. По факту содеянного завели административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Рассматривается необходимость возбуждения уголовного дела.

    Автор: Софья Куликова
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