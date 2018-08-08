Ленобласть начнет резервировать землю для строительства метро «Янино»

Санкт-Петербург, 8 августа. Власти Ленинградской области в сентябре текущего года приступят к поиску и резервированию земельных участков для строительства станции петербургского метрополитена «Янино». Станция метро появится на территории Заневского городского поселения.

Для строительства метро «Янино» «Ленметрогипротранс» просит Ленобласть выделить участок площадью 25 гектаров. На участке планируют построить станцию Адмиралтейско-Охтинской линии «Янино» с двумя вестибюлями и зданием депо. До сентября 2018 года «Ленметрогипротранс» должен предоставить областным властям информацию о размещении объектов. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Также компания «Ленметрогипротранс» подготовит Генплан Петербурга с новыми станциями метро «Янино», «Бугры», «Арсенальная», «Стрельна» и другими. Приступить к строительству «Янино» планируют не раньше 2030 года.