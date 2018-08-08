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Роспотребнадзор направил запрос в Грузию после отравления петербургских школьников
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    Роспотребнадзор направил запрос в Грузию после отравления петербургских школьников

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    Роспотребнадзор направил запрос в Грузию после отравления петербургских школьников

    Санкт-Петербург, 8 августа. Роспотребнадзор направил запрос в Грузию об эпидемиологической ситуации, после того, как школьники из Петербурга заразились острой кишечной инфекцией на отходе. Школьников и сопровождавших взрослых доставили спецрейсом в Петербург в тяжелом состоянии.

    Обследование показало, что граждане РФ заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом, находясь в туристической поездке в Грузию. Синдром стал следствием осложнений инфекции из-за патогенных бактерий.

    Роспотребнадзор просит туристов учитывать данную информацию при планировании поездок в Грузию.

    Автор: Софья Куликова
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