Роспотребнадзор направил запрос в Грузию после отравления петербургских школьников

Санкт-Петербург, 8 августа. Роспотребнадзор направил запрос в Грузию об эпидемиологической ситуации, после того, как школьники из Петербурга заразились острой кишечной инфекцией на отходе. Школьников и сопровождавших взрослых доставили спецрейсом в Петербург в тяжелом состоянии.

Обследование показало, что граждане РФ заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом, находясь в туристической поездке в Грузию. Синдром стал следствием осложнений инфекции из-за патогенных бактерий.

Роспотребнадзор просит туристов учитывать данную информацию при планировании поездок в Грузию.