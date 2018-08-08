В Петербурге рабочий просверлил барельеф ангела на фасаде ради установки водостока

Санкт-Петербург, 8 августа. Высотный рабочий просверлил барельеф ангела на фасаде доходного дома ХIХ века. Рабочий прикреплял трубу водостока к фасаду и не нашел другого выхода, кроме как просверлить дыру в животе фигурки.

Подобное безразличие к культурному наследию вызвало негодование очевидцев. В социальных сетях появилось видео, где видно, что промышленные альпинист сверлит дырку в барельефе. Отверстие предназначалось для крепления трубы водостока на фасаде дома №1 по Ропшинской улице. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

В соцсетях видео вызвало массу негодования. Петербуржцев повергло в шок такое варварское отношение к историческому дому, построенному в 1894 году.