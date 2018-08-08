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В Петербурге рабочий просверлил барельеф ангела на фасаде ради установки водостока
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    В Петербурге рабочий просверлил барельеф ангела на фасаде ради установки водостока

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    В Петербурге рабочий просверлил барельеф ангела на фасаде ради установки водостока

    Санкт-Петербург, 8 августа. Высотный рабочий просверлил барельеф ангела на фасаде доходного дома ХIХ века. Рабочий прикреплял трубу водостока к фасаду и не нашел другого выхода, кроме как просверлить дыру в животе фигурки.

    Подобное безразличие к культурному наследию вызвало негодование очевидцев. В социальных сетях появилось видео, где видно, что промышленные альпинист сверлит дырку в барельефе. Отверстие предназначалось для крепления трубы водостока на фасаде дома №1 по Ропшинской улице. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    В соцсетях видео вызвало массу негодования. Петербуржцев повергло в шок такое варварское отношение к историческому дому, построенному в 1894 году.

    Автор: Софья Куликова
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