Арбитражный суд Петербурга принял сторону «Пассажиравтотранса» в споре с ФАС

Санкт-Петербург, 8 августа. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал незаконным требование Федеральной антимонопольной службы в адрес «Пассажиравтотранса». УФАС России требовал, чтобы «Пассажиравтотранс» возобновил договоры на прежних условиях с международными перевозчиками, которые отправляются с автовокзала на Обводном канале. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

ФАС возбудила дело в 2017 году, отметив, что многочисленные жалобы на ГУП «Пассажиравтотранс» поступали от перевозчиков. По мнению транспортных компаний, автовокзал на Обводном канале является единственным пунктом прибытия и отправления транспорта. ГУП «Пассажиравтотранс» обслуживает автовокзал и оказывает услуги по продаже билетов. По данным ФАС, предприятие установило разные тарифы на продажу билетов. В службе сочли, что данная мера нарушает закон о конкуренции и выдали предписание об устранении нарушения.

«Пассажиравтотранс» обратился в суд, который признал предупреждение незаконным. Автовокзал работает в штатном режиме, 82 компании осуществляют перевозки по 104 маршрутам.