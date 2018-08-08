В Петербурге демонтируют «умные табло» на остановках

Санкт-Петербург, 8 августа. В Петербурге демонтируют информационные табло на солнечных батареях. Без «умного табло» остались уже более 100 остановочных павильонов. Остальное оборудование будет демонтировано в 2019 году.

Смольный решил не продлевать соглашение на поставку «умных табло» на солнечных батареях с компаниями «Рикор-электроникс» и «Синертэк», об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок». Аналоги «умных табло» могут появиться на остановках Петербурга в скором времени. В настоящий момент комитет по транспорту Петербурга прорабатывает возможность размещения табло с другими условиями.

Напомним, первые «умные табло» появились на остановках Петербурга в 2015 году. Информационные табло на солнечных батареях позволяют прибрести билет на транспорт на остановке, узнать время прибытия транспорта, пополнить карту БСК, а также подзарядить устройство или подключиться к сети Wi-Fi.