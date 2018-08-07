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Мотоцикл влетел в «Газель» на Блюхера: опубликовано видео с места ДТП
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    Мотоцикл влетел в «Газель» на Блюхера: опубликовано видео с места ДТП

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    Мотоцикл влетел в «Газель» на Блюхера: опубликовано видео с места ДТП

    Санкт-Петербург, 7 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге на подъезде к проспекту Энтузиастов: мотоцикл на большой скорости влетел в «Газель».

    Авария произошла во вторник, 7 августа, на Блюхера. Мотоциклист на высокой скорости врезался в автомобиль ГАЗ. Пострадали оба водителя, сотрудники скорой помощи незамедлительно оказали им всю необходимую медицинскую помощь. Отметим, на видео водитель «Газели» с перебинтованной рукой.

    Автор: Алексей Громов
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