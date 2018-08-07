Мотоцикл влетел в «Газель» на Блюхера: опубликовано видео с места ДТП

Санкт-Петербург, 7 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге на подъезде к проспекту Энтузиастов: мотоцикл на большой скорости влетел в «Газель».

Авария произошла во вторник, 7 августа, на Блюхера. Мотоциклист на высокой скорости врезался в автомобиль ГАЗ. Пострадали оба водителя, сотрудники скорой помощи незамедлительно оказали им всю необходимую медицинскую помощь. Отметим, на видео водитель «Газели» с перебинтованной рукой.