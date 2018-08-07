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Траволаторы на «Беговой» закрыли на ремонт
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    Траволаторы на «Беговой» закрыли на ремонт

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    Траволаторы на «Беговой» закрыли на ремонт

    Санкт-Петербург, 7 августа. Два траволатора на станции метро «Беговая» в Санкт-Петербурге закрыли на ремонт. Соответствующая информация появилась на официальном сайте петербургского метрополитена.

    «Требуется замена главного вала в рамках гарантийных обязательств, СМУ обещает эти работы выполнить», — цитирует «78» пресс-секретаря ГУП «Метрополитен Санкт-Петербург» Юлию Шавель.

    Отметим, станция будет работать в штатном режиме, пассажиры смогут подниматься и спускаться по маршевой лестнице. Планируется, что все работы завершат 7 сентября 2018 года.

    Напомним, прием от граждан заявок на изготовление льготных БСК с фотографией возобновился в подземке Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба метрополитена.

    Автор: Алексей Громов
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