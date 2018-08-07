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Названы самые востребованные специальности в вузах Петербурга
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    Названы самые востребованные специальности в вузах Петербурга

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    Названы самые востребованные специальности в вузах Петербурга

    Санкт-Петербург, 7 августа. Медицинские специальности оказались самыми востребованными в текущем учебном году среди абитуриентов петербургских вузов. Соответствующие данные озвучили на пресс-конференции по случаю первых итогов приемной кампании в вузы города.

    Кроме этого, будущие студенты активно подавали документы на экономические и гуманитарные направления. Также интересно, что в 2018 году на первый курс зачисли 58% девушек, а молодых людей — 42%. Отметим, город на Неве стал лидером среди городов России по количеству студентов из-за рубежа.

    Ранее сообщалось о том, что сборная СПбГУ победила в ежегодной математической олимпиаде, которую проводит Университетский колледж Лондона.

    Автор: Ксения Пудовкина
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