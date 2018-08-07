Арест обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга признали законным

Санкт-Петербург, 7 августа. Продление ареста четверым обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро признали законным. Об этом сообщает РИА Новости.

Под стражей остаются Сейфулла Хакимов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Махамадюсуф Мирзаалимов по делу о теракте в метро, жертвами которого стали 15 человек, а более ста пассажиров пострадали.

Взрыв произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» 3 апреля в 2017 году. Известно, что уроженец Киргизии, Акбаржон Джалилов, который привел в действие взрывное устройство, также погиб во время теракта.

Трагедия в петербургском метро заставила в последний год пересмотреть подход к обеспечению безопасности граждан. Об этом читайте в материале ФАН.