Меню
Россия
Арест обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга признали законным
Происшествия
Опекун до смерти избил девочку в Татарстане
Следующая новость
Загрузка...

    Арест обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга признали законным

    37

    Арест обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга признали законным

    Санкт-Петербург, 7 августа. Продление ареста четверым обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро признали законным. Об этом сообщает РИА Новости.

    Под стражей остаются Сейфулла Хакимов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Махамадюсуф Мирзаалимов по делу о теракте в метро, жертвами которого стали 15 человек, а более ста пассажиров пострадали.

    Взрыв произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» 3 апреля в 2017 году. Известно, что уроженец Киргизии, Акбаржон Джалилов, который привел в действие взрывное устройство, также погиб во время теракта.

    Трагедия в петербургском метро заставила в последний год пересмотреть подход к обеспечению безопасности граждан. Об этом читайте в материале ФАН.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.