Меню
Общество
Изготовление льготных БСК‍ возобновили в метро Петербурга
Общество
Ученые нашли ген, отличающий домашних животных от диких
Следующая новость
Загрузка...

    Изготовление льготных БСК‍ возобновили в метро Петербурга

    95

    Изготовление льготных БСК‍ возобновили в метро Петербурга

    Санкт-Петербург, 7 августа. Прием от граждан заявок на изготовление льготных БСК с фотографией возобновился в подземке Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба метрополитена.

    Анкеты-заявки на получение льготных БСК с фотографией для студентов и инвалидов можно с 8 августа подать на всех станциях городского метрополитена. 

    Отметим, стоимость льготного проездного билета будет варьироваться от 135 до 250 рублей, его изготовление займет порядка десяти дней. Оформить проездной можно только в том случае, если в базе данных подземки есть информация о льготнике.

    Ранее сообщалось о том, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о необходимости изменить месторасположение будущей станции метро «Шуваловский проспект».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.