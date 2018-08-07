Изготовление льготных БСК‍ возобновили в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 7 августа. Прием от граждан заявок на изготовление льготных БСК с фотографией возобновился в подземке Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба метрополитена.

Анкеты-заявки на получение льготных БСК с фотографией для студентов и инвалидов можно с 8 августа подать на всех станциях городского метрополитена.

Отметим, стоимость льготного проездного билета будет варьироваться от 135 до 250 рублей, его изготовление займет порядка десяти дней. Оформить проездной можно только в том случае, если в базе данных подземки есть информация о льготнике.

Ранее сообщалось о том, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о необходимости изменить месторасположение будущей станции метро «Шуваловский проспект».