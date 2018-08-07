Как мыли Александровскую колонну на Дворцовой площади Петербурга: репортаж ФАН

На Дворцовой площади во вторник, 7 августа, промывают от грязи одну из знаковых достопримечательностей Санкт-Петербурга — Александровскую колонну. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Знаменитый Александрийский столп (так с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина называют колонну на Дворцовой площади в стиле ампир, установленную в честь победы над Наполеоном) почистили от пыли и следов посещения птиц. Заодно специалисты проверили состояние скульптуры ангела на высоте почти 50 метров.

В последний раз так тщательно колонну осматривали 17 лет назад — с помощью эндоскопа просветили изнутри и убедились, что работа скульптора Бориса Орловского в отличном состоянии.

«Реставраторы считают, что еще 400-500 лет колонна точно простоит, — говорит председатель КГИОП Сергей Макаров. — И выдержит даже шестибалльное землетрясение».

Землетрясений на долю Александрийского столпа не выпало, но памятник выдержал 900 дней блокады Ленинграда. Впрочем, как рассказал корреспонденту ФАН хранитель монумента Дмитрий Любин, больше бед колонне принесла не война, а борьба с религиозными символами в советское время: в 1936 году скульптуру ангела с крестом «спрятали» за связкой воздушных шаров, которые лопались, и резина намертво прикипала к поверхности. Позже она доставила массу хлопот реставраторам.

Теперь специалисты Музея городской скульптуры осматривают монумент и проверяют, нет ли на нем бронзовой болезни.

«Для этого возьмут соскобы с верхушек крыльев и перекладины креста, а мы проанализируем их у нас в лаборатории Эрмитажа», — сказал ФАН Дмитрий Любин.

В проверке памятника участвуют одновременно Государственный Эрмитаж, КГИОП, городские власти, Музей городской скульптуры, МЧС со спецтехникой и даже ФСО — сотрудникам Эрмитажа разрешили запустить квадрокоптер над колонной, чтобы до промывки оценить состояние символа Петербурга.

«У нас такой мощный союз над этим работает, что мы обсудим возможность проведения такой процедуры раз в год», — сообщил ФАН хранитель Александровской колонны.

Творение Огюста Монферрана видно с разных точек Петербурга — шестиметровый ангел с крестом заметен даже с Васильевского острова.

Чтобы подняться на высоту скульптуры, работники Государственного Эрмитажа подвели к колонне высотную технику и попросили туристов держаться подальше.

Александровская колонна привлекает туристов распространенной легендой, что она якобы держится на месте только за счет собственного веса. Несмотря на то, что вес монолитной колонны действительно внушительный — 613 тонн, легенда об отсутствии фундамента — это всего лишь легенда.

Перед закладкой фундамента колонны посреди Дворцовой площади по методу архитектора Августина Бетанкура забили больше тысячи свай на глубину около четырех метров, дно котлована залили водой, а лишнюю высоту свай срезали относительно уровня воды. Сам фундамент состоит из каменных гранитных блоков до полуметра в толщину.

Монолит был посажен на своеобразный раствор, предложенный Монферраном, — цемент с водой и десятой частью мыла. Возможно, с точки зрения современных технологий строительства, Александровская колонна и правда стоит «на честном слове», но в 1832 году Монферран, по мнению современников, сотворил архитектурное чудо.

«Вы себя обессмертили», — сказал ему восхищенный император Николай I, наблюдая за сложной процедурой установки колонны на пьедестал. Колонну выводили в вертикаль почти два часа две тысячи солдат и еще около четырехсот рабочих.

Внутри колонны находятся три тайника — по традиции при возведении монумента строители заложили памятные таблички и монеты.

Официальное открытие памятника в 1834 году завершило оформление Дворцовой площади.

В годы блокады обсуждалась идея сдвинуть колонну, чтобы сделать на ее месте военный аэродром, но от этой мысли быстро отказались.

Сейчас Александровская колонна находится в ведении Государственного Эрмитажа.