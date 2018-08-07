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Разворотная площадка для автобусов появилась у «Владыкино» в Москве
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    Разворотная площадка для автобусов появилась у «Владыкино» в Москве

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    Разворотная площадка для автобусов появилась у «Владыкино» в Москве

    Москва, 7 августа. Новая разворотная площадка для автобусов появилась у станции метро «Владыкино». Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

    «Изменения положительно повлияют на регулярность движения автобусов маршрутов М9, Т3 и Т29. Ежедневно ими пользуются 40 тысяч пассажиров», — подчеркивается в сообщении Мосгортранса.

    Теперь автобусы начнут следовать по маршруту регулярнее на 20%, а интервалы ожидания сократятся на семь минут.

    Отметим, маршрут М9 курсирует от станции метро «Владыкино» до станции «Китай-город», Т3 едет от «Владыкино» до «Маяковской»,а Т29 перевозит пассажиров от «Владыкино» до «Динамо».

    Напомним, движение на участке улицы Минская ограничили с 6 по 25 августа из-за проведения работ по реконструкции улицы Василисы Кожиной. Кроме этого, на двух полосах Автозаводской улицы действует ограничение до 15 августа, здесь подключают инженерные сети в районе дома 23.

    Автор: Ксения Пудовкина
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