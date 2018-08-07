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Дальневосточный проспект в Петербурге перекроют на две недели
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    Дальневосточный проспект в Петербурге перекроют на две недели

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    Дальневосточный проспект в Петербурге перекроют на две недели

    Санкт-Петербург, 7 августа. Автомобилистов в Санкт-Петербурге предупреждают о том, что с 8 августа закроется участок Дальневосточного проспекта. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Государственной административно-технической инспекции.

    Так, в период с 8 августа по 25 августа будет ограничено движение транспорта по улице Дыбенко у дома 8 из-за работ по размещению временного ограждения. Кроме этого, будет закрыто движение по Дальневосточному проспекту от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Дыбенко с 8 августа по 22 августа, там планируют начать работы по устройству временной дороги.

    Ранее сообщалось о том, что временно перекроют три полосы движения (вторую, третью и четвертую) на участке КАД между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе в период с 7 по 22 августа. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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