Смерч на Ладоге, покружил над водой и растворился, не долетев до берега. #Заостровье #Ладога #смерч #Лето #жара #спб #катаклизмы #волхов

