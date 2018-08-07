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Три полосы движения перекроют на севере КАД в Петербурге
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    Три полосы движения перекроют на севере КАД в Петербурге

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    Три полосы движения перекроют на севере КАД в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 августа. Автомобилистов Санкт-Петербурга предупреждают о том, что на северном участке КАД будет введено временное ограничение движения. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Так, временно перекроют три полосы движения (вторую, третью и четвертую) на участке КАД между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе в период с 7 по 22 августа. Ограничения связаны с проведением работ по устранению колейности покрытия проезжей части.

    Сотрудники ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносят извинения за временные неудобства.

    Напомним, автомобилистов предупреждают о том, что движение по Володарскому мосту в Санкт-Петербурге будет ограничено до конца августа. Соответствующую информацию передает Государственная административно-техническая инспекция.

    Автор: Ксения Пудовкина
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