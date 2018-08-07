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Певица Монеточка сняла новый клип в Петербурге
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    Певица Монеточка сняла новый клип в Петербурге

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    Певица Монеточка сняла новый клип в Петербурге

    Санкт-Петербург, 7 августа. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) сняла новый клип к песне «90-е» в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

    Небольшой тизер опубликован в Facebook, Instagram и Twitter у режиссера Михаила Идова. На видео можно увидеть и название песни, и фамилии режиссера и оператора.

    Если судить по дате, которую можно заметить на «хлопушке», то клип снимали 25 июня текущего года. Этот факт подтвердил и сам режиссер в комментариях, отмечает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

    Михаил Идов также отметил, что песня под названием «90-е» является одной из его самых любимых композиций в альбоме. 

    Ранее сообщалось о том, что певица Монеточка отменила свое выступление на фестивале «Нашествие». Это решение может ей аукнуться в будущем, считает блогер Вадим Манукян.

    Автор: Алексей Громов
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