Певица Монеточка сняла новый клип в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 августа. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) сняла новый клип к песне «90-е» в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Небольшой тизер опубликован в Facebook, Instagram и Twitter у режиссера Михаила Идова. На видео можно увидеть и название песни, и фамилии режиссера и оператора.

Если судить по дате, которую можно заметить на «хлопушке», то клип снимали 25 июня текущего года. Этот факт подтвердил и сам режиссер в комментариях, отмечает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Михаил Идов также отметил, что песня под названием «90-е» является одной из его самых любимых композиций в альбоме.

Ранее сообщалось о том, что певица Монеточка отменила свое выступление на фестивале «Нашествие». Это решение может ей аукнуться в будущем, считает блогер Вадим Манукян.