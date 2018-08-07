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Два корпуса ЖК «Новая Каменка» в Петербурге сдадут в сентябре
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    Два корпуса ЖК «Новая Каменка» в Петербурге сдадут в сентябре

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    Два корпуса ЖК «Новая Каменка» в Петербурге сдадут в сентябре

    Санкт-Петербург, 7 августа. Два корпуса жилого комплекса «Новая Каменка» введут в эксплуатацию в Санкт-Петербурге осенью 2018 года. Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, озвученные на выездном заседании с участием представителей комитета по строительству. 

    В настоящее время ведутся работы по установке лифтов, подготовке коридоров и лестничных клеток и благоустройству территорий у четвертого и пятого корпусов жилого комплекса. Все работы планируют завершить к сентябрю текущего года, в этом же месяце планируется и сдача корпусов.

    Отметим, строительство новых корпусов ЖК «Новая Каменка» началось еще в 2013 году, работами занималось АО «СК «Росстрой», позже — ПАО АКБ.

    Ранее сообщалось о том, что комитет по строительству рассказал вице-губернатору Игорю Албину о ходе строительства жилых домов в «Новой Каменке».

    Автор: Ксения Пудовкина
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