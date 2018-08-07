Два корпуса ЖК «Новая Каменка» в Петербурге сдадут в сентябре

Санкт-Петербург, 7 августа. Два корпуса жилого комплекса «Новая Каменка» введут в эксплуатацию в Санкт-Петербурге осенью 2018 года. Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, озвученные на выездном заседании с участием представителей комитета по строительству.

В настоящее время ведутся работы по установке лифтов, подготовке коридоров и лестничных клеток и благоустройству территорий у четвертого и пятого корпусов жилого комплекса. Все работы планируют завершить к сентябрю текущего года, в этом же месяце планируется и сдача корпусов.

Отметим, строительство новых корпусов ЖК «Новая Каменка» началось еще в 2013 году, работами занималось АО «СК «Росстрой», позже — ПАО АКБ.

Ранее сообщалось о том, что комитет по строительству рассказал вице-губернатору Игорю Албину о ходе строительства жилых домов в «Новой Каменке».