«Арт Пикчерс Студия» подаст новый иск по делу о международном прокате «Смешариков» в суд

Санкт-Петербург, 7 августа. Компания «Арт Пикчерс Студия» планирует подать новый иск к компании «Смешарики» по делу о международном прокате мультфильмов. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе компании.

Ранее петербургский арбитражный суд прекратил делопроизводство по иску компании «Арт Пикчерс Студия» к компании «Смешарики» о компенсации упущенной выгоды за международный прокат трех мультфильмов «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Смешарики. Дежавю».

Компания отозвала исковое заявление на 126 миллионов рублей по причине того, что появились новые «обоснованные подозрения», которые будут изложены в новом иске.

Отметим, основателями компании «Арт Пикчерс Студия» являются продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, продвижением на международной площадке занималась компания Odin's Eye Entertainment нв рамках договора с ООО «Смешарики».