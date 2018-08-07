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Детский сезон впервые проведут в «Приюте комедианта» в Петербурге
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    Детский сезон впервые проведут в «Приюте комедианта» в Петербурге

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    Детский сезон впервые проведут в «Приюте комедианта» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 7 августа. Образовательный проект для детей стартует осенью в театре «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба театра. 

    Планируется, что в рамках детского сезона в текущем году будут организованы мастер-классы и настоящие выступления на сцене перед родителями.

    В театре отмечают, что дети и подростки познакомятся со всеми театральными дисциплинами, начиная от актерского мастерства и заканчивая пластикой и речью. Также у них будет уникальная возможность изучить историю театра и завести знакомства с известными актерами.

    Отметим, открытый кастинг состоится с 15 по 26 августа. В нем могут принять участие дети и подростки в возрасте от 4 до 18 лет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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