Детский сезон впервые проведут в «Приюте комедианта» в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 августа. Образовательный проект для детей стартует осенью в театре «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба театра.

Планируется, что в рамках детского сезона в текущем году будут организованы мастер-классы и настоящие выступления на сцене перед родителями.

В театре отмечают, что дети и подростки познакомятся со всеми театральными дисциплинами, начиная от актерского мастерства и заканчивая пластикой и речью. Также у них будет уникальная возможность изучить историю театра и завести знакомства с известными актерами.

Отметим, открытый кастинг состоится с 15 по 26 августа. В нем могут принять участие дети и подростки в возрасте от 4 до 18 лет.