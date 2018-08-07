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ФАН публикует видео эвакуации из горящей гостиницы в Петербурге
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    ФАН публикует видео эвакуации из горящей гостиницы в Петербурге

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    ФАН публикует видео эвакуации из горящей гостиницы в Петербурге

    Санкт-Петербург, 7 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео эвакуации посетителей и персонала из горящей гостиницы в Петербурге.

    Ранее сообщалось, что из-за возгорания эвакуировали свыше 400 человек, находившихся в отеле, расположенном на улице Гончарной в Северной столице.

    Информация о пожаре поступила в 02.30 во вторник, 7 августа. Отмечается, что возгорание случилось на одном из цокольных этажей семиэтажного здания.

    Отмечалось, что площадь огня не превысила пяти квадратных метров. Спасатели оперативно нейтрализовали возгорание.

    К счастью, никто не пострадал. Все обстоятельства и детали происшествия выясняются.

    Автор: Дана Балан
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