ФАН публикует видео эвакуации из горящей гостиницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео эвакуации посетителей и персонала из горящей гостиницы в Петербурге.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания эвакуировали свыше 400 человек, находившихся в отеле, расположенном на улице Гончарной в Северной столице.

Информация о пожаре поступила в 02.30 во вторник, 7 августа. Отмечается, что возгорание случилось на одном из цокольных этажей семиэтажного здания.

Отмечалось, что площадь огня не превысила пяти квадратных метров. Спасатели оперативно нейтрализовали возгорание.

К счастью, никто не пострадал. Все обстоятельства и детали происшествия выясняются.