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Происшествия
Из-за пожара из гостиницы в Петербурге эвакуировали более 400 человек
Происшествия
Из-за пожара из гостиницы в Петербурге эвакуировали более 400 человек
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    Из-за пожара из гостиницы в Петербурге эвакуировали более 400 человек

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    Из-за пожара из гостиницы в Петербурге эвакуировали более 400 человек

    Петербург, 7 августа. Спасатели Петербурга из-за возгорания эвакуировали более 400 человек, находившихся в гостинице по улице Гончарной.

    Сообщение на пульт дежурного о начавшемся пожаре в доме №4 поступило в половине третьего утра. Возгорание произошло на одном из цокольных этажей семиэтажного здания.

    Как сообщает «Ридус», возгорание произошло в электрощитовой, площадь огня не превысила пяти квадратных метров, и силами прибывших на место ЧП пожарных было своевременно ликвидировано.

    Во время спасательной операции из здания в общей сложности было эвакуировано 411 человек – постояльцев гостиницы, а также работников заведения. Никто из них не пострадал.

    Всего же в ликвидации последствий ЧП было привлечено семь единиц техники, а также 30 сотрудников спасательного ведомства. Что стало причиной возгорания – выясняют специалисты.

    Автор: Константин Терехов
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