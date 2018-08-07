Из-за пожара из гостиницы в Петербурге эвакуировали более 400 человек

Петербург, 7 августа. Спасатели Петербурга из-за возгорания эвакуировали более 400 человек, находившихся в гостинице по улице Гончарной.

Сообщение на пульт дежурного о начавшемся пожаре в доме №4 поступило в половине третьего утра. Возгорание произошло на одном из цокольных этажей семиэтажного здания.

Как сообщает «Ридус», возгорание произошло в электрощитовой, площадь огня не превысила пяти квадратных метров, и силами прибывших на место ЧП пожарных было своевременно ликвидировано.

Во время спасательной операции из здания в общей сложности было эвакуировано 411 человек – постояльцев гостиницы, а также работников заведения. Никто из них не пострадал.

Всего же в ликвидации последствий ЧП было привлечено семь единиц техники, а также 30 сотрудников спасательного ведомства. Что стало причиной возгорания – выясняют специалисты.