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Происшествия
Женщина на иномарке сбила велосипедистку в Калининском районе Петербурга
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    Женщина на иномарке сбила велосипедистку в Калининском районе Петербурга

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    Женщина на иномарке сбила велосипедистку в Калининском районе Петербурга

    Санкт-Петербург, 6 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Калининском районе Санкт-Петербурга: велосипедистка попала под колеса иномарки. Соответствующую информацию передает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

    Происшествие произошло в понедельник, 6 августа, около 13.40 у дома 89 по проспекту Металлистов. Женщина за рулем иномарки допустила наезд на двигавшуюся на велосипеде местную жительницу. Она получила серьезные травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

    В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

    Напомним, чрезвычайное происшествие случилось в понедельник в Санкт-Петербурге: молодые люди на яхте протаранили теплоход.

    Автор: Алексей Громов
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