Женщина на иномарке сбила велосипедистку в Калининском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 6 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Калининском районе Санкт-Петербурга: велосипедистка попала под колеса иномарки. Соответствующую информацию передает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло в понедельник, 6 августа, около 13.40 у дома 89 по проспекту Металлистов. Женщина за рулем иномарки допустила наезд на двигавшуюся на велосипеде местную жительницу. Она получила серьезные травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось в понедельник в Санкт-Петербурге: молодые люди на яхте протаранили теплоход.