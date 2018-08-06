Меню
Происшествия
Яхта протаранила теплоход у Крестовского острова в Петербурге
Общество
Коллега опровергла информацию о смерти актрисы кузбасского театра Соколовой на сцене
Следующая новость
Загрузка...

    Яхта протаранила теплоход у Крестовского острова в Петербурге

    30

    Яхта протаранила теплоход у Крестовского острова в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 августа. Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник в Санкт-Петербурге: молодые люди на яхте протаранили теплоход. Соответствующую информацию передает «78.ru» со ссылкой на данные, полученные в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

    Оказалось, что авария на воде случилась у Крестовского острова. Молодой человек и две девушки находились на борту парусной яхты, которая врезалась в большое пассажирское судно «Нефрит», принадлежащее ООО «Мелодия».

    К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.