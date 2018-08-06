Яхта протаранила теплоход у Крестовского острова в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 августа. Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник в Санкт-Петербурге: молодые люди на яхте протаранили теплоход. Соответствующую информацию передает «78.ru» со ссылкой на данные, полученные в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Оказалось, что авария на воде случилась у Крестовского острова. Молодой человек и две девушки находились на борту парусной яхты, которая врезалась в большое пассажирское судно «Нефрит», принадлежащее ООО «Мелодия».

К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.