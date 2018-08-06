Власти Петербурга поздравили строителей с профессиональным праздником

Санкт-Петербург, 6 августа. Работников строительного комплекса Санкт-Петербурга поздравили с профессиональным праздником. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации города.

Как передает «Инфореактор», и.о губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов присутствовал на торжественной церемонии награждения. Он отметил, что работники строительного комплекса всегда пользовались уважением и почетом, именно благодаря строителям город на Неве остается одни из самых красивых во всем мире, занимает лидирующие позиции по вводу жилья в эксплуатацию.

Напомним, отличительный знак для волонтеров и добровольцев России будет создан в городе на Неве. Об этом сообщается на сайте администрации Северной столицы.