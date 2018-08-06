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Арбитражный суд в Петербурге подтвердил законность передачи Сампсониевского собора РПЦ
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    Арбитражный суд в Петербурге подтвердил законность передачи Сампсониевского собора РПЦ

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    Арбитражный суд в Петербурге подтвердил законность передачи Сампсониевского собора РПЦ

    Санкт-Петербург, 6 августа. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал передачу Сампсониевского собора Русской православной церкви законной. Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Смольного.

    Отметим, антимонопольная служба на данный момент еще не ознакомилась с мотивировочной частью решения арбитражного суда. 

    Напомним, ранее комиссия городского УФАС признала, что процесс передачи Сампсониевского собора РПЦ прошел с нарушением закона. Однако в комитете имущественных отношений отметили, что Сампсониевский собор передали епархии в 2016 году согласно закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». В ноябре прошлого года комитет выдал епархии разрешение на передачу собора в безвозмездное пользование.

    Автор: Алексей Громов
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