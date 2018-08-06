Названа причина гибели уток в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 августа. Специалисты рассказали, почему наблюдается массовая гибель уток в водоемах Санкт-Петербурга.

Глава центра реабилитации диких животных «Сирин» Ксения Михайлова на пресс-конференции отметила, что о причинах гибели птиц стало известно после их вскрытия. По ее словам, птицы отравились. Скорее всего, причины интоксикации — загрязненные водоросли и аномальная жара.

Главный специалист отдела организации и контроля противоэпизоотических мероприятий городского Управления ветеринарии Артем Никитин рассказал, что «погибшие птицы в реке не являлись носителями опасных для человека болезней».

Ранее сообщалось о том, что активисты объединения «Центральный район за комфортную среду обитания» рассказали об ужасающем состоянии пруда в Таврическом саду: пруд заполнен мусором, а в воде плавают умершие утки.