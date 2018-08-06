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Награда для волонтеров и добровольцев появится в Петербурге
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    Награда для волонтеров и добровольцев появится в Петербурге

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    Награда для волонтеров и добровольцев появится в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 августа. Отличительный знак для волонтеров и добровольцев России будет создан в городе на Неве. Об этом сообщается на сайте администрации Северной столицы.

    Поощрение будет сделано в рамках указа президента России Владимира Путина «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)». Данную информацию озвучили на выездном заседании организационного комитета по проведению в Санкт-Петербурге Года добровольца (волонтера), которое прошло в понедельник, 6 августа, под председательством вице-губернатором города Константина Серова.

    Ранее сообщалось о том, что власти Петербурга окажут поддержку волонтерским организациям. Соответствующий проект законодательное собрание города приняло на заседании в среду.

    Автор: Ксения Пудовкина
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