Награда для волонтеров и добровольцев появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 августа. Отличительный знак для волонтеров и добровольцев России будет создан в городе на Неве. Об этом сообщается на сайте администрации Северной столицы.

Поощрение будет сделано в рамках указа президента России Владимира Путина «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)». Данную информацию озвучили на выездном заседании организационного комитета по проведению в Санкт-Петербурге Года добровольца (волонтера), которое прошло в понедельник, 6 августа, под председательством вице-губернатором города Константина Серова.

Ранее сообщалось о том, что власти Петербурга окажут поддержку волонтерским организациям. Соответствующий проект законодательное собрание города приняло на заседании в среду.