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УФАС в Петербурге оштрафовало лоукостер «Победа» на 450 тысяч рублей
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    УФАС в Петербурге оштрафовало лоукостер «Победа» на 450 тысяч рублей

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    УФАС в Петербурге оштрафовало лоукостер «Победа» на 450 тысяч рублей

    Санкт-Петербург, 6 августа. Штраф, который выплатит лоукостер «Победа» за непредоставление данных о цене билетов при вылете из аэропорта «Пулково», составит 450 тысяч рублей. Соответствующую информацию передает петербургское управление Федеральной антимонопольной службы.

    Отметим, ранее городское УФАС проводило мониторинг цен на авиаперевозки по маршрутам из аэропорта Санкт-Петербурга, однако лоукостер игнорировал просьбы в течение трех месяцев.

    В управлении отметили, что авиаперевозчик является единственной компанией, которая не предоставила необходимую информацию. Также известно, что представители «Победы» на рассмотрение дела об административном правонарушении не явились.

    Автор: Алексей Громов
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