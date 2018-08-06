Самолет «Аэрофлота» планируют назвать в честь писателя Даниила Гранина

Санкт-Петербург, 6 августа. Вопрос о присвоении имени Даниила Гранина самолету компании «Аэрофлот» в настоящее время прорабатывается по поручению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные от вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова.

«Даниил Александрович Гранин внес значительный вклад в культуру не только нашего города, но и всей России. И сегодня наша задача — сохранить его бесценное наследие для будущих поколений», — подчеркивает Кириллов.

Так, в городе на Неве создан культурно-просветительский центр Гранина, в его память открыт сквер, расположенный между Гагаринской улицей и Соляным переулком. Кроме этого, в следующем году на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице появится мемориальная доска.

Студенты высших учебных заведений также могут получить десять именных стипендий правительства Санкт-Петербурга в области языкознания и литературоведения имени Гранина, прорабатывается вопрос, связанный с организацией конкурса на проект памятника писателю.