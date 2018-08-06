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Жилищный комитет рассказал о подготовке к отопительному сезону в Петербурге
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    Жилищный комитет рассказал о подготовке к отопительному сезону в Петербурге

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    Жилищный комитет рассказал о подготовке к отопительному сезону в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 августа. Порядка 67% домов от общего плана подготовили к отопительному сезону в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба жилищного комитета.

    Почти 16 тысяч жилых домов к 1 августа подготовили к отопительному сезону. В общей сложности, к предстоящему зимнему сезону необходимо будет подготовить свыше 23 тысяч домов.

    Планируется, что все работы выполнят к 1 сентября, а к середине месяца районные администрации получат паспорта готовности. Наименьший процент готовности наблюдается в Петроградском (56,7%) и Курортном районах (65,1%), а наибольший — в Приморском (75,1%) и Кировском районах (71,4%).

    Напомним, жителям и гостям Санкт-Петербурга сообщают, что движение троллейбуса по Петровскому острову восстановят во вторник, 7 августа. Соответствующую информацию передает пресс-служба «Горэлектротранса».

    Автор: Ксения Пудовкина
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