Движение троллейбусов по Петровскому острову восстановят в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 августа. Жителям и гостям Санкт-Петербурга сообщают, что движение троллейбусов по Петровскому острову восстановят во вторник, 7 августа. Соответствующую информацию передает пресс-служба «Горэлектротранса».

Таким образом, движение общественного транспорта запустят от конечной станции «Таллинская улица» до конечной станции «Петровская площадь». Отметим, работа электротранспорта была прекращена в мае 2016 года из-за проведения строительных работ моста Бетанкура через Малую Неву. Об этом передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось о том, что жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на фестиваль документального кино об общественном и городском устройстве.