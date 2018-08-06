Жара вернется в Петербург в середине рабочей недели

Санкт-Петербург, 6 августа. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что начало рабочей недели отличится грозами и дождями, а в четверг в город придет жара.

Так, в понедельник, 6 августа, ожидаются грозы и сильный ветер, порывы которого составят до 15 метров в секунду, также прогнозируется сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу. В среду столбик термометра поднимется уже до 24 градусов плюсом, а 9 и 10 августа придет уже привычная для петербуржцев жара.

Ранее сообщалось о том, что спортсмены из 13 стран примут участие в старте на открытой воде вокруг Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.