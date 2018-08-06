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Розовый гроб со следами крови нашли в Кировском районе Петербурга
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    Розовый гроб со следами крови нашли в Кировском районе Петербурга

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    Розовый гроб со следами крови нашли в Кировском районе Петербурга

    Санкт-Петербург, 6 августа. Необычную находку обнаружили в Кировском районе Санкт-Петербурга: розовый гроб со следами крови исследуют сотрудники правоохранительных органов.

    Местные жители заметили пустой гроб розового цвета со следами крови и медицинскими перчатками утром в воскресенье, 5 августа, в кустах возле железнодорожной станции «Дачное». В настоящее время эксперты районного отделения полиции исследуют находку, проводится проверка. 

    Ранее сообщалось о том, что несчастный случай произошел в воскресенье вечером на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге: из окна четвертого этажа выпал мальчик.

    Автор: Алексей Громов
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