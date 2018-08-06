Фурсенко прокомментировал нападение болельщиков на журналистов телеканала «78»

Санкт-Петербург, 6 августа. Президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко прокомментировал нападение футбольных фанатов на съемочную бригаду телеканала «78».

Напомним, неприятный инцидент произошел перед матчем петербургского «Зенита» с тульским «Арсеналом» во время шествия футбольных фанатов. На корреспондента и оператора телеканала Рената Хурамшина и Евгения Луценко напали болельщики. Так, у Луценко врачи диагностировали ссадины, а у Хурамшина — сотрясение мозга. Кроме этого, повреждена камера.