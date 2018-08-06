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Фурсенко прокомментировал нападение болельщиков на журналистов телеканала «78»
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    Фурсенко прокомментировал нападение болельщиков на журналистов телеканала «78»

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    Фурсенко прокомментировал нападение болельщиков на журналистов телеканала «78»

    Санкт-Петербург, 6 августа. Президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко прокомментировал нападение футбольных фанатов на съемочную бригаду телеканала «78».

    Напомним, неприятный инцидент произошел перед матчем петербургского «Зенита» с тульским «Арсеналом» во время шествия футбольных фанатов. На корреспондента и оператора телеканала Рената Хурамшина и Евгения Луценко напали болельщики. Так, у Луценко врачи диагностировали ссадины, а у Хурамшина — сотрясение мозга. Кроме этого, повреждена камера.

    «Мне еще не докладывали по поводу того, что произошло. После того, как я узнаю подробности, примем меры. Сегодня, скорее всего», — цитируют «Невские Новости» экс-главу Российского футбольного союза Сергея Фурсенко.

    Автор: Ксения Пудовкина
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