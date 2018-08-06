Трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа‍ в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 августа. Несчастный случай произошел в воскресенье вечером на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге: из окна четвертого этажа выпал мальчик.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место страшного инцидента и госпитализировали маленького ребенка в медицинское учреждение. В настоящее время мальчик находится в реанимации. Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

По сообщению сотрудников правоохранительных органов, трехлетний ребенок выпал из открытого окна в тот момент, когда его отец отвлекся на некоторое время. У мальчика диагностировали множественные ушибы и переломы.

Правоохранители напоминают родителям, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно в комнатах, где открыты окна.