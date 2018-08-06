Меню
Происшествия
Трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа‍ в Петербурге
Происшествия
Самолет рухнул на парковку торгового центра в Калифорнии, есть жертвы
Следующая новость
Загрузка...

    Трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа‍ в Петербурге

      /  Обновлено: 
    135

    Трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа‍ в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 августа. Несчастный случай произошел в воскресенье вечером на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге: из окна четвертого этажа выпал мальчик.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место страшного инцидента и госпитализировали маленького ребенка в медицинское учреждение. В настоящее время мальчик находится в реанимации. Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

    По сообщению сотрудников правоохранительных органов, трехлетний ребенок выпал из открытого окна в тот момент, когда его отец отвлекся на некоторое время. У мальчика диагностировали множественные ушибы и переломы.

    Правоохранители напоминают родителям, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно в комнатах, где открыты окна.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.